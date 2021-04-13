Elite dizisinden beklenen haber geldi! Elite 4. sezon ne zaman başlıyor?

Netflix’in İspanyol yapımı işi Elite dizisinden beklenen haber geldi. Elite dizisi 4. sezon yayın tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Elite dizisi 4. sezonu tüm dünyayla aynı anda 18 Haziran’da gösterime girecek. Netflix, üçüncü sezon prömiyerinde yaklaşık iki ay sonra dördüncü onayını duyurdu ve 20 milyondan fazla hane tarafından izlendiğini açıkladı.

ELİTE 5. SEZON DA ONAYLANDI

Miguel Bernardeau ve Claudia Salas'ın da aralarında bulunduğu oyuncular, karantina altındaki evlerinden bir video aracılığıyla onayı duyurmuştu. Bu yılın şubat ayının sonlarında, beşinci sezon onayı da geldi. Valentina Zenere ve André Lamoglia'nın diziye dahil olduğu da bildirildi. İki yeni oyuncu, dizinin ana kadrosundaki Miguel Bernardeau, Claudia Salas, Georgina Amoros, Itzan Escamilla ve üçüncü sezonda gösteriye katılan Omar Ayuso'nun da dahil olduğu kadroya katılacak.

ELİTE DİZİS HAKKINDA

"Elite", devlet okulları çöktükten sonra, yeni kabul edilen işçi sınıfından üç çocuğun yanı sıra, öğrencileri zengin ailelerden gelen, ülkenin en seçkin lisesi olan kurgusal Las Encinas akademisinde geçiyor. Ekonomik, sınıfsal ve kültürel uçurum, sonunda cinayetlere yol açan, artan bir dizi yüzleşmeyi ve kriminal olayı tetikler. Dördüncü sezon, yeni bir dönem ve yeni bir okul müdürü görecek.

