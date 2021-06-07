Elite dizisinin 4. yeni sezonu ne zaman? Başrol oyuncuları diziden ayrıldı mı? İşte fragmanı

Sansasyonel gençlik dizilerinden biri olan Elite dizisi Netflix platformu üzerinden yayımlanıyor. Ülkemizde de epey izleyicisi bulunan Elite dizisinin 4. sezonunu iple çekenler için müjdeyi verelim. Elite dizisinin yeni sezon fragmanıyla birlikte ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Elite yeni sezon fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

ELİTE DİZİSİNİN 4. SEZONU NE ZAMAN?

İddialara göre 4. Sezonda final yapacak olan Elite dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Elite 4. Sezonu 18 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluşacak. 3 sezon boyunca pek çok seveni olan Elite dizisinin bu sezonda final yapacağı dedikoduları sevenlerini şimdiden üzdü.

ELİTE YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

18 Haziran’da izleyici ile buluşacak olan Elite’in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Pek çok oyuncunun ayrıldığı dizide, bu sezon neler olacağı, senaryonun nasıl yönleneceği merak konusu oldu. İşte Elite yeni sezon fragmanı:

ELITE DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI DİZİDEN AYRILDI MI?

Elite dizisinin başrollerinde Itzan Escamilla ve Miguel Bernardeau yer alıyor. 18 Haziran’da 4. sezonu yayınlanacak olan dizide başrollerin ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Ester Expósito, Danna Paola, Alvaro Rico, Mina El Hammani ve Jorge Lopez, Netflix resmi hesabından yapılan açıklamaya göre diziden ayrıldı. Diğer isimler ise henüz belli değil.