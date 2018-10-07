Eljero Elia'dan hakemlere: Golümü çaldılar

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kalırken, Başakşehirli futbolcu Elia mücadelenin ardından hakemlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elia, mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" ifadelerini kullandı.

