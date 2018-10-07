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Eljero Elia'dan hakemlere: Golümü çaldılar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2018 20:50 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere isyan etti. Elia, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Golümü çaldılar' ifadelerini kullandı.

Eljero Elia'dan hakemlere: Golümü çaldılar

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kalırken, Başakşehirli futbolcu Elia mücadelenin ardından hakemlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elia, mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" ifadelerini kullandı.

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Medipol Başakşehir eljero elia

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