SPOR

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

Kanarya’nın genç yıldızını bir süredir takip eden Alman kulübünün devre arasında Fener’in kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Eljif Elmas bir süredir Avrupa kulüplerinin takibine girerken, Borussia Dortmund’un genç futbolcu için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Dortmund'da gündem Eljif Elmas

Özellikle Avrupa Ligi maçlarında Eljif’i izleyen Dortmund’un scoutlarının olumlu rapor bildirdiği ifade edildi.

Özellikle Avrupa Ligi maçlarında Eljif’i izleyen Dortmund’un scoutlarının olumlu rapor bildirdiği ifade edildi.

Alman yöneticiler devre arasında Makedon futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

Alman yöneticiler devre arasında Makedon futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

Yönetimin 19 yaşındaki oyuncuyu iyi bir rakama satabileceği, değerini bulmaması halinde ise sezon sonunu bekleyeceği belirtiliyor. (STAR)

Yönetimin 19 yaşındaki oyuncuyu iyi bir rakama satabileceği, değerini bulmaması halinde ise sezon sonunu bekleyeceği belirtiliyor. (STAR)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dortmund Eljif Elmas Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Almanya Bundesliga

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır

Özat: F.Bahçe'nin forması 2 puan alır

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Dortmund'da gündem Eljif Elmas

Fenerbahçe Hasbro markasıyla anlaşma imzaladı

Fenerbahçe resmen anlaştı

Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davasında yargılama başladı

Yıldırım'ın 'tehdit' davasında yargılama başladı

Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelişini değerlendirdi

F.Bahçe için açıklama! UEFA...

Ersun Yanal'dan Comolli'nin bu transferine veto

Yanal'dan Comolli'ye veto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.