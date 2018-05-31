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Eljif Elmas için Ankaragücü devreye girdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon başında Makedonya'dan transfer edilen genç yetenek Eljif Elmas için İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü devreye girdi.

Eljif Elmas için Ankaragücü devreye girdi!

Ankaragücü'nde müthiş bir başarı sergileyen İsmail Kartal, Süper Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

56 yaşındaki teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'nin oyuncularına göz dikti. İsmail Kartal, Eljif Elmas'ı kiralamak istediğini kulübe iletti. Yanıt, kongreden sonra verilecek.

Eljif, bu sezon Fenerbahçe forması ile 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas ankaragücü Fenerbahçe

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