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Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ellerindeki 38 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı tespit edildi.

Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar’da ellerindeki 38 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı tespit edildi. Şahısların ikametlerine yapılan operasyon sonucu; 38 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen süs eşyası, para ve kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Begüm Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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