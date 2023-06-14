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Ellerinden 15 milyon parça çıktı

14.06.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepebaşı Belediyesi’nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılıyor.

Ellerinden 15 milyon parça çıktı

İki merkezde montajı yapılan ürün sayısı 15 milyon 300 bine ulaşırken istihdam edilen özel birey sayısı ise 53 oldu.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor.

Bu projelerden Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi’nde de özel bireyler, iş hayatına katılıyor.

15 MİLYON 300 BİN PARÇA MONTE EDİLDİ

Engelli Montaj Atölyelerinde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Her 2 merkezde montajı yapılan ürün sayısı 15 milyon 300 bine ulaşırken istihdam edilen özel birey sayısı ise 53 oldu. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nde 18 öğrenci istihdam edilirken 6 buçuk milyon adet parçanın montajı gerçekleştirildi. EOSB Engelliler Montaj Atölyesi’nde ise merkezde aldığı eğitimlerin ardından istihdam edilen öğrenci sayısı 35’e ulaştı. Merkezde 8 milyon 800 bin adet de parçanın montajı yapıldı. Atölyelere demonte parça göndere firmalar arasında Starplast Plastik, Anot, Kafaoğlu, Tanatar, Buzlu Tekstil, Cellotone, Comfort ve Can Conta yer alıyor.

“BURADA OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR”

Merkezlerde çalışan özel bireyler ise mutlu olduklarını belirtiyor. Ahmet Bozokluoğlu, “Malzeme yapıyoruz. Burada günümüz güzel geçiyor. Arkadaşlarla aram iyi. Burayı seviyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç’ı seviyoruz” dedi. Serkan Turap, “Burada parçaları birleştirerek malzeme yapıyoruz. Burada olmak beni mutlu ediyor” diye konuşurken Hakan Bayraktaroğlu, “Burada parça birleştirip malzeme yapıyoruz. Spor yapıyoruz, boyama yapıyoruz. Ahmet Başkanımızı seviyorum” ifadelerini kullandı.

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