"Ellerini yıka" çağrısına "aç ve kapa" sloganı da eklensin önerisi

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüs tedbirleri kapsamında eller sürekli sabunla yıkanırken, suyun israf edilmemesiyle ilgili gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede devlet ve milletin birlikte, bilinçli ve hassas bir tavır içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bu mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Tecer, "Sağlığımızı korumak için tıbbi yöntemleri ve tedbirleri arttırmalıyız. Su kaynaklarımızı korumalıyız. Gıda güvenliğini sağlamalıyız. Sağlıkçılarımızın ortaya koyduğu bu fedakar çabanın farkında olup onların tavsiyelerine uymalıyız." dedi.

Tecer, su kaynaklarının özenle tüketilmesi ve korunması gerektiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gün içerisinde her bir temastan sonra birkaç defa ellerimizi 20 saniye su ve sabunla yıkamak çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktayı gözlerden kaçırmamamız gerekiyor. Bu günlerde ellerimizi yıkamak için artık yaklaşık 2 kat daha fazla su tüketiyoruz. Bir kişi 20 saniye boyunca ellerini sabunlu su ile yıkadığında ve bu süre içerisinde musluk sürekli açık tutulduğunda yaklaşık 2 litre su tüketiliyor. Eğer ellerimizi sabunla ovarak yıkama sırasında musluğu kapatırsak, bu tüketilen su miktarı yaklaşık 1 litre kadardır."