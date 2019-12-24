Elleriniz ve ayaklarınız sürekli üşüyor mu? O zaman bu tarif size göre

Kan dolaşımının zayıf olması, vücuttaki bazı bölgeleri etkileyerek üşüme hissi yaratabilir. Havaların soğuk olması bu durumu daha da fazla tetikleyebilir fakat rahatsız edici soğuklar olmasa da el ve ayaklardaki üşüme hissi devam edebilir.

Kan dolaşımının zayıflamasında beslenmenin de etkisi olabilir. Sağlıksız beslenme sonucu vücutta oluşan fazla asidite, kan dolaşımını olumsuz etkiler. Kan dolaşımının zayıf olmasına etki eden diğer durumlar ise şöyledir;

Hipotiroid

Diyabet

Ağır metal zehirlenmesi

Pıhtılar

Candida enfeksiyonları

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRACAK İÇECEK TARİFİ



Malzemeler:

4 adet havuç

Birkaç dilim taze zencefil

2 adet pancar

Bir adet rezenenin gövedesi

2 adet limonun suyu

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Taze bir şekilde afiyetle için.

