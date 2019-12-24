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Elleriniz ve ayaklarınız sürekli üşüyor mu? O zaman bu tarif size göre

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Havaların buz kestiği şu günlerde üşümemek imkansız. Bunun üstüne bir de elleriniz ve ayaklarınız sürekli buz gibiyse bu tarifi denemeden geçmeyin. İşte ellerin ayakların üşümesini durdurmaya yarayan içecek tarifi.

Elleriniz ve ayaklarınız sürekli üşüyor mu? O zaman bu tarif size göre

Kan dolaşımının zayıf olması, vücuttaki bazı bölgeleri etkileyerek üşüme hissi yaratabilir. Havaların soğuk olması bu durumu daha da fazla tetikleyebilir fakat rahatsız edici soğuklar olmasa da el ve ayaklardaki üşüme hissi devam edebilir.

Kan dolaşımının zayıflamasında beslenmenin de etkisi olabilir. Sağlıksız beslenme sonucu vücutta oluşan fazla asidite, kan dolaşımını olumsuz etkiler. Kan dolaşımının zayıf olmasına etki eden diğer durumlar ise şöyledir;

Hipotiroid
Diyabet
Ağır metal zehirlenmesi
Pıhtılar
Candida enfeksiyonları

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRACAK İÇECEK TARİFİ

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Malzemeler:
4 adet havuç
Birkaç dilim taze zencefil
2 adet pancar
Bir adet rezenenin gövedesi
2 adet limonun suyu

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Taze bir şekilde afiyetle için.

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