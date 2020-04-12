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Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.04.2020 21:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup hayvansever, ilçenin belirli noktalarında sokak hayvanları için ekmek bıraktı, bazı hayvanları elleriyle besledi.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine, Siverek ilçesinde bir grup hayvansever aldıkları özel izinle, sokak hayvanlarının oldukları belirli noktalara somun ekmek bıraktı, bazı hayvanları kendi elleriyle besledi.Sokak hayvanları için ekmek ve mama bırakan hayvansever Harun Kongül, "Korona virüsü nedeniyle ülkemizde gerek içişleri, gerek sağlık bakanlığı tarafından alınan bir çok önlemler var ama maalesef bu süreçte sokak hayvanları için yeterli bir çalışma yok, bu hayvanların ekmeğe, suya ihtiyacı var oysaki.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup hayvansever, ilçenin belirli noktalarında sokak hayvanları için ekmek bıraktı, bazı hayvanları elleriyle besledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine, Siverek ilçesinde bir grup hayvansever aldıkları özel izinle, sokak hayvanlarının oldukları belirli noktalara somun ekmek bıraktı, bazı hayvanları kendi elleriyle besledi.
Sokak hayvanları için ekmek ve mama bırakan hayvansever Harun Kongül, "Korona virüsü nedeniyle ülkemizde gerek içişleri, gerek sağlık bakanlığı tarafından alınan bir çok önlemler var ama maalesef bu süreçte sokak hayvanları için yeterli bir çalışma yok, bu hayvanların ekmeğe, suya ihtiyacı var oysaki. Bizde bir grup arkadaş elimizden geldiğince karınca kararınca, gücümüz yettiğince ve gidebildiğimiz yere kadar, sokak hayvanları için ekmek bıraktık, bir çok yere su bıraktık, yaralı hayvanları barınaklara yetiştirdik. Aslında burada bizim yaptığımız çalışma, insanların kendilerini korudukları, kendilerine baktıklarının en az yüzde 10’u kadar bu dilsiz canlılara da bakmak gerektiğini mesajı vermektir. herkes evinin önünde artan ekmeği, artan yemeği hayvanlarla paylaşabilir, herkes bu işe katkı sağlayabilir. bunlar dilsiz canlılardır, bunlar derdini anlatamayanlardır ve bunlar duyarsızlık nedeniyle sokakta açlıktan ölen hayvanlardır. lütfen bunlara karşı duyarlı olalım" diye konuştu.

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Merkez
Dartar Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Kayık Eczanesi
Merkez
Sinan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
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