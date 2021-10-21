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"Elmacı Dede" bahçesinde yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

21.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Elmacı Dede" bahçesinde yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

Denizli'de yaşayan Muhammet Yılmaz, yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe dağıtılmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına teslim etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki "Elmacı Dede" lakaplı Yılmaz, her yıl ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bahçesinde yetiştirdiği elmaları kendi elleriyle teslim ediyor.

Bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmalardan 600 kilogramını da Mehmetçiğe ulaştırmak isteyen Yılmaz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına geldi.

Yılmaz, Tabur Komutanlığı ile karakollarda görevli askerlere dağıtılmak üzere elmaları yetkililere teslim etti.

Elmalar, öğle yemeğinde Mehmetçiğe dağıtılırken yemek sonrası Yılmaz'a plaket takdim edildi.

Açıklamada, "Onun gibi fedakar ve sevgi dolu büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz, milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek." ifadesi yer aldı.

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