Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek

"Normalde sadece yaz tatillerinde bir haftalık, on günlük zaman dilimlerinde bisikletle turlar yapıyorduk." diyen Elmalı, daha sonra bunun kendilerine yetmemeye başladığını dile getirdi.

Aile olarak bisikleti çok sevdiklerini anlatan Elmalı, kızı dünyaya geldikten sonra da bisikletle seyahatlere devam ettiklerini anlattı.

Engin Elmalı, çalıştığı özel şirketten bisiklet turunun uzun bir süre alacağı için istifa etti, eşi Senem Elmalı ise çalıştığı kurumdan 6 aylık ücretsiz izne ayrıldı.

Peyzaj mimarı olduğunu belirten Elmalı, "Özel bir firmada çalışıyordum. Bu turu yapabilmem için istifa etmem gerekiyordu. Bu kadar uzun süreliğine izni kimse vermez. Ben de istifa ettim. Döndükten sonra tekrar iş arayışına gireceğim." diye konuştu.

İzmir'den bisikletle çıktıklarını, Edremit Körfezi'nden Balıkesir, Bursa, İznik, İzmit, Sakarya üzerinden Kastamonu'ya geldiklerini anlatan Elmalı, sahil şeridini takip ettiklerini söyledi.

Karadeniz, Doğu illeri Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in ardından İzmir'e dönmeyi planladıklarını aktaran Elmalı, "Yolculuk kolay geçmiyor. Karadeniz zorlu bir coğrafya. Hep inişli çıkışlı bir yol. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz, 25 kilometre, 50 kilometre...En çok 70 kilometre ilerledik. Çadırda konaklama yapıyoruz." dedi.

Yolculuklarında 1500 kilometreyi geride bıraktıklarını dile getiren Elmalı, şöyle devam etti:

"En kestirme yerden gelmiyoruz, geze geze geliyoruz. Yolculuğumuz 5 bin kilometreyi bulur diye tahmin ediyorum. Kasım veya aralık aylarında turumuzu sonlandırmayı düşünüyoruz."