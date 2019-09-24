Elsa Hosk göbek ve bacak dekoltesiyle beğeni topladı

Milano’da gerçekleşen ve moda dünyasının en ‘duyarlı’ ödül töreni olarak görülen Green Carpet Fashion Awards 2019, dün gerçekleşen görkemli bir törenle Milano’da sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Green Carpet Fashion Awards’a gelen konukların birçoğu yenilikçi ve sürdürülebilir kumaşlarla üretilen tasarımları sergileyerek, artık ikonikleşen “yeşil halı” da sürdürülebilirliğin lükse ihtiyacı olmadığını gözler önüne serdi.

Dünya çapındaki birçok ünlü isim; tasarımcıların elinden çıkan, özellikle geri dönüştürülmüş kumaşlardan yapılan kıyafetleriyle dikkat çekti. Ancak 'yeşil' halıda yine Elsa Hosk öne çıkanlar arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'nde de farkını ortaya koyan Hosk yine kırmızı halıda tüm dikkatleri üstüne çekti.

Elsa Hosk Etro arşivlerindeki kumaşlardan özel hazırlanan mavinin çeşitli tonlarını barındıran, şal desen baskılı, altın ve gümüş rengi, tek omuz elbise giydi. Green Carpet Fashion Awards’ta Izabel Goulart ve Alessandra Ambrosio ile boy gösteren manken yeşil halıda göbek ve bacak dekoltesiyle sürdürülebilirliğin ne kadar çarpıcı göründüğünün örneği oldu. İşte galadan pozları...



