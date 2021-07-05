YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Elsa tropik fırtınası Küba sahillerine ulaştı

Elsa tropik fırtınası Küba sahillerine ulaştı

05.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elsa tropik fırtınası Küba sahillerine ulaştı

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Elsa fırtınası, Karayip adalarının ardından Küba'ya ulaştı.

Küba hükümetinden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün sabah saatlerinde güney sahillerine ulaştığı öğle itibarıyla adanın merkezine ağır yağış bırakmasının beklendiğini belirtildi.

Hükümet, fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bini kişi tahliye etmişti.

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlar taşıyan fırtına Karayipler'de Küçük Antil adaları ile Haiti ve Dominik Cumhuriyeti çevresini etkilemişti.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde iki, St Lucia'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fırtınanın bugün Küba'dan geçtikten sonra ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştıHavva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Küba

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Akgül Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Levent Eczanesi
Cankaya
Uçak Eczanesi
Cankaya
İrem Aşık Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.