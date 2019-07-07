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Elvis Manu'dan Çin ve Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 07.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Akhisarspor'da ayrılıp Çin ekibi Beijing Renhe'ye transfer olan Elvis Manu, Süper Lig ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Elvis Manu, "Türkiye'de hakemlerin büyük takımları koruduğu biliniyor. Galatasaray ile oynadığımız Türkiye Kupası finalinde maçın bitimine 10 dakika kala bizim başımıza da bu geldi. Kupayı kazandığımızı düşünüyorduk ama maalesef işler tam tersi gitti" dedi.

Elvis Manu'dan Çin ve Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler

Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Akhisarspor'da oynayan ve son olarak Çin'in Beijing Renhe takımına transfer olan Elvis Manu, yeni takımına gittikten sonra ilginç sözler kullandı.

Türkiye'deki günleri hakkında konuşan Manu, ''Akhisar'da 100 bin insan yaşıyor. Beijing çok daha farklı. 25-30 milyon insan var burada. Akhisar'da güzel günler geçirdim. En son Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynadık. Türkiye'de hakemlerin büyük takımları koruduğu biliniyor. Maçın bitimine 10 dakika kala bizim başımıza da bu geldi. Kupayı kazandığımızı düşünüyorduk ama maalesef işler tam tersi gitti'' sözlerini kullandı.

''SÜPER LİG'DE İLK 5'TE YER ALAN TAKIMLAR BENİ İSTEDİ''
Süper Lig'den kendisini isteyen büyük takımların olduğunu da belirten 25 yaşındaki futbolcu, ''Akhisarspor küme düştükten sonra 2. Lig'de devam etmek istemezdim. Süper Lig'de ilk 5 içinde yer alan takımlar beni istedi. Onlara da gidebilirdim. Türkiye'de beni seviyorlar, oyun tarzımı beğeniyorlar. Türkçe bile öğrenmiştim. Ancak Çin'de yeni bir macera yaşamak istedim'' dedi.

''ÇİN'DE BİRKAÇ YIL OYNASAM BİR DAHA ÇALIŞMAYA GEREK KALMAZ''
Çin'e transfer olması hakkında konuşan Hollandalı futbolcu, ''Çin'de oynamak bence herkes için güzel bir deneyim. Burada bir çok yıldız oynuyor. Bu konu hakkında yalan söylemeyeceğim. Çin'de birkaç yıl oynarsam hayatım boyunca bir daha çalışmama gerek olmaz. O yüzden bu konu hakkında endişelenmiyorum. Bu kadar milyon Euro'lar kazanma şansı varken, benim yerimde olan herkes aldığım teklifi kabul ederdi" ifadelerini kullandı.

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Elvis Manu akhisarspor türkiye kupası

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