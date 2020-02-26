Emanuel Ferro: Avantajımız var ama favori değiliz

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Sporting Lizbon, saat 20.55’te başlayacak mücadelede Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Portekiz temsilcisinin yardımcı antrenörü Emanuel Ferro ve kaleci Luis Maximiano bu zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVANTAJIMIZ VAR"

Kendilerini favori olarak görüp görmedikleri yönde gelen bir soruyu Ferro, "Başakşehir kaliteli bir takım ilk maçtaki skor bizi yanıltmamalı. Maça hızlı başlayarak gol atmalıyız. Favoriyiz diyemeyiz ama avantajımız var" diye cevaplandırdı.

"HEDEF MAÇ ÖNÜMÜZDEKİ KARŞILAMA"

Kendileri için Avrupa Ligi’nin mi yoksa Portekiz Ligi’nin mi önemli olduğuna ilişkin ise Emanuel Ferro, "Sporting için ikisi de önemli. Kaliteli bir takımız. Haftada 2-3 maç oynuyoruz. Oyuncuları da ona göre seçiyoruz. Hedef maç önümüzdeki karşılaşma. Ligde de sonra önümüzde bakacağız" şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ TAKTİĞE HAZIRIZ"

Teknik Direktör Silas’ın, 'Başakşehir ilk maçta 4-4-2 oynadı, bu maçta 4-3-3 oynayabilirler' yönünde verdiği bir röportajın hatırlatılması üzerine Ferro, "Sporting her türlü taktiğe karşı hazır durumda. Kapasiteli bir takımız. Evimizde 3-1 kazandık ama farklı varyasyonlar deneyebiliriz. Herkese ve her formüle hazır durumdayız. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.