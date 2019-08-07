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Emekli astsubay dehşeti! Sesleri duyanlar hemen polisi aradı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.08.2019 21:07 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta emekli astsubay olduğu öğrenilen bir şahıs borcunu isteyen kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Emekli astsubay ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emekli astsubay dehşeti! Sesleri duyanlar hemen polisi aradı

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 660. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö. isimli şahıs ablasının evine geldi. Hasan Ö., eniştesi emekli astsubay Metin M.'den alacağı olan parayı istedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında emekli astsubay Metin M. silahını çekerek Hasan Ö.ye 2 el ateş etti.

EMEKLİ ASTSUBAY VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Emekli astsubay ve olay sırasında evde olan eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arkadaş bu para ailenin dostluğun herşeyin önüne geçti
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