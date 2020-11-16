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Emekli Astsubay ilçede ilk defa lavanta üretimi yapacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.11.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde alternatif üretim çalışmaları kapsamında 20 dekar alanda lavanta dikimi yapıldığı bildirildi.Ata toprağını değerlendirmek için lavanta üretimi yapmak istediğini belirten Emekli Astsubay Dursun Karakaş, ’’Bir yıl oldu emekli olalı.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde alternatif üretim çalışmaları kapsamında 20 dekar alanda lavanta dikimi yapıldığı bildirildi.
Ata toprağını değerlendirmek için lavanta üretimi yapmak istediğini belirten Emekli Astsubay Dursun Karakaş, ’’Bir yıl oldu emekli olalı. Ülkemin dört bir yanında gururla mesleğimi yaptım. İzmir’de ikamet etmekteyim. Ancak ata toprağım Şaphane ilçesidir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarımızın tavsiyesi ile ata toprağım olan 20 dönüm arazide lavanta dikimi yapmaya karar verdim. Önce toprak analizi yaptık. Veriler olumlu geldi ve hemen dikim işlemlerine başlayıp bitirdik. Amacım vişne ve kiraz diyarı olan ilçemizde lavanta üretiminin de yaygınlaşmasını sağlamak. İnşallah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerimizin kontrolünde örnek bir üretim yapmak istiyoruz. Artık asker kimliğimi bırakıp üretici kimliğimle memleketime hizmet etme zamanıdır. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

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