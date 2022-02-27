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Emekli Başçavuş Halit Erdoğan 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı:

27.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizi orada namaz kılarken görmeleriyle birlikte 'burada namaz kılmak yasak' dediler. Var mı böyle bir kanun, yok. Keyfi muameleler vardı" - "Ben o zaman rütbemin en son kademesindeydim. Emekliliğime 10 gün kalmıştı. Bizi emekliliğe sevk ettiler"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinde, Eskişehir 113. Filo Komutanlığında Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yaparken namaz kıldığı ve eşi ile annesinin başörtülü olduğu gerekçesiyle resen emekli edilen Halit Erdoğan, o dönem yaşadıklarını unutamıyor.

O dönem yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Erdoğan, sık sık mobbinge maruz kaldıklarını ve çok basit sebeplerden ceza aldıklarını söyledi.

Erdoğan, 28 Şubat sürecinde orduda istenmediklerini ve çok sıkıntı çektiklerini anlatarak, "20 yıl hiçbir ceza almadan görev yaptım. 20 yıl sonrasında 28 Şubat dönemine yaklaşınca o dönem arka arkaya 3 aylık bir dönemde belki 10 kez ceza aldım. Bunun sebebi oradan ayrılacakları belirledikten sonra onlara üst üste ceza verip mobbing uygulaması yapmalarıydı." şeklinde konuştu.

Kendileri için çok üzücü olaylarla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Annem lojmandan çıkıyor ve asker bir şey söylemiyor, dönüşünde asker 'içeri giremezsin' diyor. Annem 'evladım ben biraz önce buradan çıktım, nasıl giremem' deyince 'böyle başörtülü giremezsin' cevabını alıyor. Asker 'başörtünü çıkarıp gireceksin' diyor. Annem 70 yaşında kadın. Orada halk da müdahale ediyor ve annemi içeri alıyorlar. Tabii başörtüsünün şeklini değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Keyfi muameleler vardı"

Erdoğan, namaz kıldıkları için mobbinge de maruz kaldıklarını dile getirerek, "Bizi orada namaz kılarken görmeleriyle birlikte 'burada namaz kılmak yasak' dediler. Var mı böyle bir kanun, yok. Keyfi muameleler vardı. Bosna Hersek Harekatı'na katılmıştık. Oraya vardığımız zaman da ben namazımı kılıyordum. Oraya gittiğimizde adamlar yaptığımız görevlerle değil de kıldığımız namazlarla bizi tehdit ediyorlardı. Yani bu şekilde yüzlercesi var." dedi.

Hiçbir cemaatin, şeyhin kontrolünde olmadıklarını anlatan Erdoğan, sadece vatan sevgisi ve inançları gibi kutsal değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

- "Resen işimize son verildi"

Halit Erdoğan, severek yaptığı mesleğinden resen emekli edildiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Şubat'ın en şiddetli olduğu dönemin hemen akabinde ceza vermeye başladılar. Bizim gibi arkadaşları başka birliklere tayin ettiler, etmediklerine mobbing uyguladılar. Ben o zaman rütbemin en son kademesindeydim. Emekliliğime 10 gün kalmıştı. Bizi emekliliğe sevk ettiler. Yani resen işimize son verildi. Çok bunalımlı bir dönem geçirdik. Yıllar sonra Hava Kuvvetleri'nden sicil belgemi istedim ve geldi. Sicil ortalamam 97'ydi."

O dönem kendilerinin yapmak istedikleri işlerden uzaklaştırıldıklarına da değinen Erdoğan, "Çalıştığım keşif bölüğünde bir kameramız vardı ve bunu eğer teknik ekip yapabilirse yapar yoksa ABD'ye gidiyordu. O zaman komutana, 'bizi atacaklar atmadan şu kamerayı bir ekip oluşturalım ve tamir edip öyle gidelim' dedim. Bize tamir ettirmeyip bir C-130 uçak ve 20 personelle ABD'ye götürdüler. Bunun sadece sigorta bedeli o zaman 100 bin dolardı. O kamera ABD'de tamir edildi ve geldi. Bizim onu burada kuruşsuz tamir etme kabiliyetimiz vardı." diye konuştu.

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