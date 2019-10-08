Mynet Trend

Emekli fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Ergül cisimlerin 4. boyutunu bulduğunu iddia etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Balıkesir Edremit'te emekli fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Ergül, bugüne kadar bilinmeyen ve yüzyıllardır bilim adamlarının üzerinde çalışmalar yürüttüğü ama sonuç alamadığı, cismin dördüncü boyutunu keşfettiğini savundu.

Uzun yıllar matematik ve fizik kuramları üzerinde araştırmalar yaptığını söyleyen emekli fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Ergül, bilim adamlarının normal 3 boyutun yanında daha fazla boyut olabileceğine ilişkin teorik araştırmalarının dışında kendisinin keşfettiği “Köşegen Boyut” adını verdiği '4. boyut' sayesinde özellikle depremlerde binaların zarar görmesinin önüne geçilebileceğini ve bununla birlikte de can kayıplarının neredeyse sıfıra indirilebileceğini iddia etti.

"BU TEZ TUTMAMIŞTIR, TUTMAYACAKTIR DA"

Bugüne kadar yayınlanmış 8 kitabı bulunan Ergül, “Şu ana kadar bildiğimiz bilimsel gerçekler, matematiksel ve geometrik olarak cisimlerin üç boyutunun olduğunu ifade eder. Bunlar; uzunluk, yükseklik ve genişlik olarak adlandırılır. Bu üç boyut, cisimlerin bir köşesinden çıkar. Dördüncü boyut için söylenmiş bir takım kavramlar geçmiş dönemlerde de olmuştur. Ama bunlar yersiz ve gereksizdir. Boyut kavramıyla da uyuşmamaktadır. Mesela, Litvanyalı Matematik Profesörü Hermann Minkowski; zamanı dördüncü boyut olarak göstermiştir. Ama bu tez tutmamıştır. Tutmayacaktır da. Çünkü uzunluk, yükseklik ve genişlik gibi özellikleri taşıyan şey, boyuttur. Ama benim sözünü ettiğim ve ‘Köşegen Boyut’ ismini verdiğim Dördüncü Boyut; uzunluk, yükseklik ve genişlik gibi özellikleri taşıyan bir boyuttur.” dedi. Ergül teorisini böyle savundu!

Kaynak: İHA

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar
Yer: Çanakkale! Tüyler ürperten görüntüYer: Çanakkale! Tüyler ürperten görüntü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. boyut köşegen boyut

En Çok Okunan Trend Haberler

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Dekolteli pozunu paylaştı

Dekolteli pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da çocuklar 'kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyor

'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar

Korkunç olay! Bacağındaki çapa makinesi ile hastaneye kaldırıldı

Yer: Çanakkale! Tüyler ürperten görüntü

Karadeniz'e sel ve heyelan uyarısı!

Uzmanlar uyardı: Atmosferin dengesi bozuldu

Mersin'de üçüz muz görenleri şaşırttı

Üçüz muz

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

İstanbul'da şoke eden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.