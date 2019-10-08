Emekli fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Ergül cisimlerin 4. boyutunu bulduğunu iddia etti

Uzun yıllar matematik ve fizik kuramları üzerinde araştırmalar yaptığını söyleyen emekli fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Ergül, bilim adamlarının normal 3 boyutun yanında daha fazla boyut olabileceğine ilişkin teorik araştırmalarının dışında kendisinin keşfettiği “Köşegen Boyut” adını verdiği '4. boyut' sayesinde özellikle depremlerde binaların zarar görmesinin önüne geçilebileceğini ve bununla birlikte de can kayıplarının neredeyse sıfıra indirilebileceğini iddia etti.

"BU TEZ TUTMAMIŞTIR, TUTMAYACAKTIR DA"



Bugüne kadar yayınlanmış 8 kitabı bulunan Ergül, “Şu ana kadar bildiğimiz bilimsel gerçekler, matematiksel ve geometrik olarak cisimlerin üç boyutunun olduğunu ifade eder. Bunlar; uzunluk, yükseklik ve genişlik olarak adlandırılır. Bu üç boyut, cisimlerin bir köşesinden çıkar. Dördüncü boyut için söylenmiş bir takım kavramlar geçmiş dönemlerde de olmuştur. Ama bunlar yersiz ve gereksizdir. Boyut kavramıyla da uyuşmamaktadır. Mesela, Litvanyalı Matematik Profesörü Hermann Minkowski; zamanı dördüncü boyut olarak göstermiştir. Ama bu tez tutmamıştır. Tutmayacaktır da. Çünkü uzunluk, yükseklik ve genişlik gibi özellikleri taşıyan şey, boyuttur. Ama benim sözünü ettiğim ve ‘Köşegen Boyut’ ismini verdiğim Dördüncü Boyut; uzunluk, yükseklik ve genişlik gibi özellikleri taşıyan bir boyuttur.” dedi. Ergül teorisini böyle savundu!

Kaynak: İHA

