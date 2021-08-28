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Emekli ikramiyesiyle kurduğu böğürtlen bahçesinden ihracata hazırlanıyor

28.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman çavuşluktan emekli olduktan sonra Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 bin fidanla böğürtlen üretmeye başlayan girişimci, yıllık 12 tona ulaşan kapasitesiyle ürününü dondurulmuş olarak gıda tesislerine, reçel olarak marketlere ulaştırıyor - Sami Çelik: - "Almanya'da bir firma ile görüşme halindeyiz. İnşallah bu yıl oraya ilk sevkiyatımızı yapacağız"

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde emekli ikramiyesini kullanarak böğürtlen bahçesi kuran girişimci, 12 tona ulaşan üretim kapasitesi ve markasıyla başarı hikayesine imza attı.

Uzman çavuşluktan emekli olduktan sonra 2007'de köyüne gelen Sami Çelik, aldığı 5 dönüm araziye böğürtlen fidesi dikti. Kazancı ve pazar sorunu olmaması nedeniyle üretimini hızla artıran Çelik, dondurulmuş ürün deposu kurdu.

Reçel haline getirdiği ürünler için marka tescili alan Çelik, yıllık 12 ton üretime ulaşarak ihracat pazarlarına adım atmaya hazırlanıyor.

Böğürtlen tarımının bölgeye yayılmasına öncülük eden Çelik'in hedefi Demirci'yi böğürtleniyle tanınan bir ilçe haline getirebilmek.

2019 mahalli idareler seçimlerinde İrişler mahalle muhtarlığına da seçilen Sami Çelik, AA muhabirine yıllardır hayalinde çiftçilik yapmak olduğunu, emekli olduktan sonra ilçede çokça yapılan kiraz, badem, cevize alternatif ürünleri araştırdığını belirtti.

Uzmanlardan destek aldığını, toprak tahlilleri yaptırdığını ve böğürtlen üretmeye karar verdiğini aktaran Çelik, "2009'da arazimi dikim koşuluna getirerek 2 bin fidanı toprakla buluşturdum. Daha sonra gelir seviyesi ve ürün rekoltesi yüksek olunca fidan sayısını 2 yıl sonra 4 bine çıkardım. Dönüm başına 3 tona yakın ürün alıyorum." dedi.

Böğürtlenin çok hassas bir ürün olduğunu, mayısta çiçeklenmeye başladığını, 2 ay sonra meyvelerin oluştuğunu, eylül ayında da hasat edildiğini dile getiren Çelik, üretimde zirai ilaç kullanılmadığını bildirdi.

Ürününü yüksek katma değerle pazarlamak için soğuk hava deposu kurduğunu anlatan Çelik, -18 derecede muhafaza ettiği ürünü İstanbul, İzmir ve Bursa'daki gıda firmalarına ulaştırdığını aktardı.

Yaptığı böğürtlen reçellerini de markalı olarak anlaştığı marketlere gönderdiğini, internet üzerinden de sattığını anlatan Çelik, "Şu anda Almanya'da bir firma ile görüşme halindeyiz. İnşallah bu yıl oraya ilk sevkiyatımızı yapacağız. İnternette bir sayfa oluşturduk. Katkısız doğal böğürtlen reçeli isteyen müşterilerimize Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderiyoruz." dedi.

Böğürtlenin bakım isteyen bir ürün olduğunu ancak kazancı ve pazar sorunu olmaması nedeniyle tercih edilebileceğini dile getiren Çelik, üretim kapasitesini artırmayı ve ihracatta büyümeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

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