Emekli komiser "hayatın renklerini" 6 asırlık Taşhan'da sergiliyor

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde doğan ve daha sonra polislikten emekli olan 74 yaşındaki Nejdet Dikmen, Osmanlı'nın kuruluş döneminde 1415-1418 yıllarında inşa edilen 6 asırlık Taşhan'da eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçede doğan ve daha sonra mesleği gereği birçok ilde görev yapan Dikmen, çocukluk yıllarından bu yana yaptığı eserlerini, ihtişamı ile dikkati çeken Taşhan'da sergiliyor.

Dikmen, doğadan esinlenerek çizip boyadığı eserlerini, çocukken merakla izlediği Taşhan'da sergileyerek yeni ürünler ortaya çıkarıyor.

Nejdet Dikmen, AA muhabirine, ortaokul yıllarında resme ilgi duyduğunu ve 1972 yılında askerden geldikten sonra her gün Kapalıçarşı'da bulunan Ressam Ferdi Ergüder'i takip ettiğini anlattı.

Burada başlayan resim sevgisinin ve çalışmalarının meslek hayatı boyunca da devam ettiğini aktaran Dikmen, "Tatil günlerimin çoğunu resim çalışmalarıyla geçirdim. Her fırsatta resim çalıştım, çünkü seviyorum, onunla mutlu oluyorum. Yıllarca bu sevgimi devam ettirdim, yaptığım çalışmaların sayısını bilemiyorum." dedi.