Emekli maaşını Kuveyt Türk’e taşıyanlara 6 bin TL’ye varan promosyon

İSTANBUL (AA) - Emekli maaşlarını 31 Ağustos’a kadar Kuveyt Türk’e taşıyan müşterilerine promosyon başvurusunda bulunmaları durumunda faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde 6 bin TL’ye varan promosyon ödemesinde bulunacak.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan banka, emeklilere yönelik cazip avantajlar içeren emekli maaşı taşıma paketini güncelledi.

Katılım finans kuruluşları arasında emeklilere yönelik en iyi ayrıcalıkları sunan Kuveyt Türk, bu kapsamda, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin TL, 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin TL, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 6 bin TL tutarında promosyon ödemesinde bulunacak.

Maaşlarına, 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan emekliler, ayrıca ortak ATM’lerden işlem başına 2.000 TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebiliyor.

Kuveyt Türk emeklilere, mobil şubeden ücretsiz EFT, FAST ve havale yapmaktan ortak ATM’lerden ücretsiz para çekmeye, çağrı merkezinde öncelikli işlem yapmaktan Emekli Danışma Hattı hizmetine kadar birçok avantaj sunuyor.

Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan tüm emekliler, promosyondaki yeni tutarlardan ve ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanırken yeni emekli olanlar da başvurmaları durumunda ilk maaşlarını ve promosyonlarını Kuveyt Türk’ten de alabilecek.

Kuveyt Türk’ün sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşının e-Devlet üzerinden veya tüm şubeler aracılığıyla Kuveyt Türk’e taşıması yeterli oluyor.

