Emekli olduktan sonra oluşturduğu kivi bahçesinin ürünlerini dalındayken satışa sunuyor

Sönmez, bir ağaçtan yaklaşık 50 kilogram ürün aldığını dile getirerek, "Kivi sonbahar mevsiminde hasat ediliyor. Sebze halinden meyveciler, bahçeme gelip ziyaret ediyorlar. Meyvenin iriliğine göre fiyat veriyorlar. Bu yıl birinci sınıf ürüne 6 lira, ikinci sınıf ürüne de 4 lira verdiler. Fiyattan memnunum." dedi.

Bahçesinin 2 dönümden oluştuğunu ifade eden Sönmez, kivinin yetişebilmesi için Karadeniz ikliminin oldukça uygun olduğunu ve üretimde suyun önemini belirtti.

Kivi üreticisi Sönmez, AA muhabirine, hobi edinmek amacıyla başladığı kivi yetiştiriciliğinde hem gelir elde ettiğini hem de ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Akçaabat Ziraat Odasının destekleriyle budama, gübreleme ve sulama gibi çeşitli eğitimler de alan Sönmez, kendisini zamanla geliştirdi.

- "Karadeniz'de kaliteli kivi yetiştirerek, yöremizi de geliştirmek istiyoruz"

Yalova'da kivinin oldukça iyi yetiştiğini anlatan Sönmez, "Akçaabat ilçesinde de neden olmasın? Zeytin, hurma, fındık, nar burada yetişen ürünlerden bazıları. Karadeniz'de kaliteli kivi yetiştirerek, yöremizi de geliştirmek istiyoruz. En azından ilçede ikamet eden vatandaşlara da gelir kapısı olur. İlçemiz bu konuda oldukça verimli topraklara sahip." diye konuştu.

Sönmez, Akçaabat Ziraat Odasının destekleriyle bahçesinde düzenlenen eğitimler sayesinde ürünlerinin veriminin de arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir tane kivi en az 120 gram geliyor. Ancak bu meyveyi saklayacak depo ya da buzhanemiz yok. İlçede böyle bir imkanımız olsa, ürünümüzü orada saklasak meyvenin 3 ay sonra fiyatı daha da artar, bize de ekonomik olarak katkı sağlar."

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da fındıkta olduğu gibi kivide de hasat sezonu gelmeden üreticilere çeşitli eğitimler vererek, ürünlerin kalitesini artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.