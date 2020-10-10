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Emekli olmak isteyen esnafa Şekerbank’tan destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:55 | Son Güncelleme

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: - "Bu kez de prim borçlarını ödeyerek emekli olmaya hak kazanacak esnaf müşterilerimiz için yeni bir kampanya hazırladık ve emekliliğine kavuşmak isteyen esnafımızın yüzünü güldürmeyi hedefledik" - "Dileyen esnafımız, esnafa özel 'Emeklilik Kampanyası' ile sunduğumuz kolaylıklardan Şekerbank güvencesiyle faydalanabilecek"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, emekli olmak isteyen ancak SGK prim borcu olan esnafa, borçlarını taksitle ödeme imkânı sunuyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, esnafın ve işletmeleri destekleyerek üretenlerin yanında yer alan Şekerbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen esnafa yönelik yeni bir kampanya başlattı. SGK’ya olan borçlarını tek seferde ödeyerek emekli olmalarına olanak sağlayan esnafa özel "Emeklilik Kampanyası" ile 250 bin TL’ye kadar nakit imkânı sunulurken, kampanyada esnafa özel avantajlı faiz oranları, 60 aya varan vadeler ve 3 ay taksit erteleme imkânı yer alıyor.

Kampanyadan, SGK’ya birikmiş borcu olan ve ödenmesi halinde emekliliğe hak kazanacak esnaf yararlanabiliyor. Yılsonuna kadar devam edecek kampanyaya, Şekerbank’ın tüm şubelerinden başvuru yapılabiliyor.
- "Şekerbank olarak esnafımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, esnafa özel "Emeklilik Kampanyası" ile ilgili olarak, "Şekerbank olarak esnafımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kez de prim borçlarını ödeyerek emekli olmaya hak kazanacak esnaf müşterilerimiz için yeni bir kampanya hazırladık ve emekliliğine kavuşmak isteyen esnafımızın yüzünü güldürmeyi hedefledik. Dileyen esnafımız, esnafa özel 'Emeklilik Kampanyası' ile sunduğumuz kolaylıklardan Şekerbank güvencesiyle faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, emekli maaşını Şekerbank’tan alanlar, sadece emekli müşterilere özel ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerden faydalanabiliyor. Tüm Şekerbank şubeleri ve ATM’lerinden masrafsız olarak maaşını çekebilen emekli maaş müşterileri, tüm diğer banka ATM’lerinden de ücret ödemeden maaşlarını alabiliyorlar. Emekli maaş müşterileri, internet, mobil şube ve çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

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