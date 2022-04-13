YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Emekli olup köyüne yerleşti, kurduğu kooperatif kadınlara ek gelir sundu

Emekli olup köyüne yerleşti, kurduğu kooperatif kadınlara ek gelir sundu

13.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki köyüne yerleşen emekli öğretmen Sevgi Ayas, manda sütü ve bu sütten yapılan ürünlerin satışı için yönetimi ve üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan kooperatif kurdu - Kooperatif üyelerinden Hatice Karakuş: - "El ele verince her şeyi yapabileceğimizi gösterdik. Destek olursa daha da güçlü oluruz"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Öğretmenlikten emekli olup köyüne yerleşen Sevgi Ayas, kadınlarla kurduğu kooperatif aracılığıyla manda sütü ve bu sütten üretilen ürünlerin satışını yapıyor.

Yaklaşık 4 yıl önce emekli olduktan sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyüne yerleşen Ayas, manda yetiştiriciliğinin geliştiği yörede köylülerin sadece manda sütü sattığını fark edince katma değerli ürünler için çalışmalara başladı.

Sevgi Ayas, yaklaşık 2 ay önce 40 kadınla Kümbet Köyü Kadın Tarım ve Kalkınma Kooperatifini kurdu. Ayas'ın girişimleriyle manda sütünün yanı sıra kadınların ürettiği peynir, yoğurt, kaymak ve tereyağı gibi süt ürünleri, kooperatif aracılığıyla satılmaya başlandı.

Yönetimi ve üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin ürünleri, kentte ve talep doğrultusunda Türkiye'nin farklı şehirlerinde satılarak köylülere ek gelir oluyor.

- "Ortak bir çalışma yapmak istedik"

Kooperatif Başkanı Sevgi Ayas, AA muhabirine, 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu ve köyüne yerleştiğini söyledi.

Köyde her evde manda yetiştirildiğini ancak köylülerin sadece hayvanlarının sütünü sattığını gördüğünü anlatan Ayas, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra köyüme geldim. Buranın kültürü olan yaklaşık 200 yıllık manda yetiştiriciliğine başladım. Köyümüzde her evde manda var. Tek tek değil de birlikte ortak bir çalışma yapmak istedik. Yönetimi ve üyelerinin tamamı köyümüzde yaşayan kadınlardan oluşan kooperatif kurduk. Mandanın sütü başta olmak üzere yoğurt, peynir, kaymak, tereyağı gibi hayvansal ürünler üzerinde çalışmaya başladık."

Kooperatifin yaklaşık 2 ay önce kurulmasına rağmen ürünlerinin rağbet gördüğünü dile getiren Ayas, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle manda sayısını her geçen gün artırmak istediklerini belirtti.

Ayas, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

- "El ele verince her şeyi yapabileceğimizi gösterdik"

Kooperatif üyelerinden Hatice Karakuş da köylerinde yetiştirdikleri mandaların sütünü ve sütünden yaptıkları ürünleri değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El ele verince her şeyi yapabileceğimizi gösterdik. Destek olursa daha da güçlü oluruz. Elde ettiğimiz gelirle evimizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz, çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Çiftçilik yerine hayvancılığın geliştiği köyümüzde üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Kadınlar birleşirse her şeyi yapar. Yaptıklarımız ortada. Biz destek istiyoruz. Ayaklarımız yere bassın istiyoruz."

Kooperatif üyesi Fatma Öcal da kadınların birleşerek neler başardığını gösterdiklerini, kooperatif sayesinde daha da güçlendiklerini ve ekonomik özgürlüklerini kazandıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
Eyüpspor-Altınordu maçının ardındanEyüpspor-Altınordu maçının ardından
Tokat'ta "Güngörbey" patatesi tescillendiTokat'ta "Güngörbey" patatesi tescillendi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:57
Öğle
12:41
İkindi
16:20
Akşam
19:14
Yatsı
20:33
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.