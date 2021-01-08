YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Emekli sağlık çalışanı atölyeye çevirdiği evinin terasında ahşabı sanata dönüştürüyor

Emekli sağlık çalışanı atölyeye çevirdiği evinin terasında ahşabı sanata dönüştürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.01.2021 11:19 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli sağlık çalışanı Yaşar Gümüş, atölyeye çevirdiği 5 metrekarelik terasında ahşaptan yaptığı ev, gemi, at arabası gibi maketleri çevresindekilere hediye ediyor - Yaşar Gümüş: - "Çeşitli figürlerde çalışmalar yapıyorum. Ev maketleri veya diğer figürlerde daha hassas davranmamız gerekiyor çünkü ince işçilik istiyor"

ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki evinin 5 metrekarelik terasını atölyeye çeviren emekli sağlık çalışanı Yaşar Gümüş, ahşaba şekil vererek çeşitli süs eşyaları tasarlıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) emekli olan iki çocuk babası, 48 yaşındaki Gümüş, 15 yıl önce arkadaşından öğrendiği ahşap oymacılığını yapmaya karar verdi.

Bunun için evinin terasını atölyeye çeviren ve zamanla kendini geliştirerek çalışmalarının sayısını çoğaltan Gümüş, hiçbir eğitim almadan ahşaptan yaptığı çeşitli süs eşyalarını çevresindekilere hediye ediyor.

Yaşar Gümüş, AA muhabirine, arkadaşından etkilenerek ahşap oymacılığı işine merak saldığını söyledi.

Çıta ve suntadan maket evler yaparak işe başladığını anlatan Gümüş, "Akrilik boyalarla da bu evleri boyamaya çalıştım. Zamanla kendimi geliştirerek daha güzel işler yapmaya başladım." dedi.

Gümüş, beğendiği nesneleri kafasında tasarladığını ve onu yapmak için en uygun ağacı bulmaya çalıştığını belirterek, "Genelde köyde yaşadığım için ormandan bu ağaçlara ulaşmaya çalışıyorum. Hazırlık aşamasından sonra ağaçları kurutuyorum. Çeşitli kesim araçlarıyla kestikten sonra da şekil veriyorum ve ardından da boyama işlemine geçiyorum." diye konuştu.

Çeşitli figürleri çalıştığını dile getiren Gümüş, "Ev maketleri veya diğer figürlerde daha hassas davranmamız gerekiyor çünkü ince işçilik istiyor. Haliyle bunlar süreyi uzatıyor. Büyük işler daha kısa sürede, küçük işler de 15-20 gün, bir ay veya 6 ay gibi sürede bitebiliyor." diye konuştu.

Gümüş, ürünleri çevresindekilere hediye olarak verdiğini ve talepleri elinden geldiğince karşılamaya çalıştığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:04
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:13

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Büyük Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.