Emekli sağlık çalışanı atölyeye çevirdiği evinin terasında ahşabı sanata dönüştürüyor

ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki evinin 5 metrekarelik terasını atölyeye çeviren emekli sağlık çalışanı Yaşar Gümüş, ahşaba şekil vererek çeşitli süs eşyaları tasarlıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) emekli olan iki çocuk babası, 48 yaşındaki Gümüş, 15 yıl önce arkadaşından öğrendiği ahşap oymacılığını yapmaya karar verdi.

Bunun için evinin terasını atölyeye çeviren ve zamanla kendini geliştirerek çalışmalarının sayısını çoğaltan Gümüş, hiçbir eğitim almadan ahşaptan yaptığı çeşitli süs eşyalarını çevresindekilere hediye ediyor.

Yaşar Gümüş, AA muhabirine, arkadaşından etkilenerek ahşap oymacılığı işine merak saldığını söyledi.

Çıta ve suntadan maket evler yaparak işe başladığını anlatan Gümüş, "Akrilik boyalarla da bu evleri boyamaya çalıştım. Zamanla kendimi geliştirerek daha güzel işler yapmaya başladım." dedi.

Gümüş, beğendiği nesneleri kafasında tasarladığını ve onu yapmak için en uygun ağacı bulmaya çalıştığını belirterek, "Genelde köyde yaşadığım için ormandan bu ağaçlara ulaşmaya çalışıyorum. Hazırlık aşamasından sonra ağaçları kurutuyorum. Çeşitli kesim araçlarıyla kestikten sonra da şekil veriyorum ve ardından da boyama işlemine geçiyorum." diye konuştu.

Çeşitli figürleri çalıştığını dile getiren Gümüş, "Ev maketleri veya diğer figürlerde daha hassas davranmamız gerekiyor çünkü ince işçilik istiyor. Haliyle bunlar süreyi uzatıyor. Büyük işler daha kısa sürede, küçük işler de 15-20 gün, bir ay veya 6 ay gibi sürede bitebiliyor." diye konuştu.

Gümüş, ürünleri çevresindekilere hediye olarak verdiğini ve talepleri elinden geldiğince karşılamaya çalıştığını ifade etti.

