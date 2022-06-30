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Emekliler, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde taleplerini dile getirdi

30.06.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen: - ''Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve örgütlenme hakkı için mücadeleye, her platformda haklarımızı savunmaya devam ediyoruz''

Emekliler, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde taleplerini dile getirdi

İSTANBUL (AA) - Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Memur-Sen üyeleri, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde taleplerini dile getirmek üzere toplandı.

Aksaray Metro çıkışında bir araya gelen gruptakiler, "Emeklinin sendika üyeliği anayasal haktır", "Emeğe vefa, emekliye sendika" ve "Alın terine saygı, emekliye sendika hakkı" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, emeklinin, emek verme gücü sona ermiş, kamu maliyesine yük olmuş değil, verdiği emek ve hizmetten dolayı hürmeti hak etmiş kişi olduğunu söyledi.

Küçükkösen, Türkiye'nin kalkınması, milletin refahı için emek vermiş 13,6 milyondan fazla emeklinin, sorunlarının çözülmesini, yaşam standartlarının iyileştirilmesini beklediğini vurguladı.

Türkiye'nin, emeklilerine daha yüksek mali ve sosyal imkanlar sağlayacak güce sahip olduğunu dile getiren Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Emeklilerin sendikal örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, hak mücadelesi açısından büyük eksikliktir. Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi şüphesiz mücadele ve örgütlenme gerektirmektedir. Emekli Memur-Sen, kamu görevlisi emeklileri başta olmak üzere tüm emeklilerin hak arama adresidir. Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve örgütlenme hakkı için mücadeleye, her platformda haklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Tüm emeklilerimizi, Emekli Memur-Sen çatısı altında toplanmaya, bu onurlu mücadeleye güç ve omuz vermeye davet ediyoruz."

Küçükkösen, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nü kutlayarak, "Emeklilerimiz için daha sağlıklı, huzurlu, müreffeh bir yaşam için mücadele etme kararlılığımızı vurguluyor, tüm emeklilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." dedi.

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