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Emekliler banka promosyonu karmaşasından rahatsız

21.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün: - "Bankalar emeklilerimize çok düşük rakamlar teklif ediyor. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız" - "Promosyonu, emekli için bir sorun yumağı olmaktan çıkarıp yüzleri güldürecek ve bütçesine küçük de olsa katkı sağlayacak bir düzeye çekmek gerekmektedir"

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonunun tam bir karmaşaya dönüştüğünü belirterek, bankaların emeklilere çok düşük rakamlar teklif ettiğini, promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen kendilerinin de yer almaları gerektiğini bildirdi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere, aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi talebini ilk kez TÜED'in gündeme getirdiğini söyledi.

Emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yaklaşık 10 yıl boyunca yasal mücadele verdiklerini vurgulayan Ergün, bunun 2015’te başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

- "Kamu bankalarının promosyon miktarı yetersiz"

Bugüne kadar emeklilerin TÜED'in mücadelesi ve girişimleri sayesinde çeşitli bankalardan farklı miktarlarda promosyon aldığını belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada bilhassa kamu bankalarının yetersiz kalan ödemeleri ile karşı karşıya kaldık. Özel bankalarla görüşmelerimiz neticesinde emeklilere banka promosyonunu 8-9 bin lira seviyesine yükseltmeyi başardık ama kamu bankalarının promosyon rakamını hala 750 lira civarında tutması büyük bir haksızlık. Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubeleri olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor. Emeklilerimiz, banka promosyonu konusundaki karmaşa ve standartsızlıktan rahatsız. Bankalar emeklilerimize çok düşük rakamlar teklif ediyor. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız."

- "Emeklileri mecbur bırakan zorunluluklar kaldırılmalı"

Ergün, aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emeklilerin daha yüksek promosyon alabilme girişimlerinin bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engellendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaktadır. Bu büyük bir haksızlıktır. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği talep edip kazandığımız promosyon hakkımızın, yine Anayasa’mızın eşitlik kuralı gereği çalışanların aldıkları seviyelere yükseltilmesini en doğru ve adil çözüm yolu olarak görmekteyiz. Promosyonu, emekli için bir sorun yumağı olmaktan çıkarıp yüzleri güldürecek ve bütçesine küçük de olsa katkı sağlayacak bir düzeye çekmek gerekmektedir. Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır."

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