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Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

AA AA
02.04.2024 10:26
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugün itibarıyla ödemeye başladı.

SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Maaş ödeme günü ayın 19, 20, 21 ve 22'si olanlara yarın, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara da bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.

Maaş ödeme günü 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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