Emenike'nin İstanbul paylaşımı kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe ve Karabükspor'un eski golcüsü Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'den kafa karıştıran Türkiye paylaşımı geldi.

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Emenike, İstanbul'a döndüğünü belirten bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı golcünün Türkiye'ye transfer görüşmesi için gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İşte Emenike'nin olay yaratan o paylaşımı;





