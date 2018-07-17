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Emenike'nin İstanbul paylaşımı kafaları karıştırdı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.07.2018 23:01 | Son Güncelleme

Bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike, sosyal medyadan Türkiye paylaşımı yaptı. Emenike'nin bu paylaşımı şaşkınlık yarattı.

Emenike'nin İstanbul paylaşımı kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe ve Karabükspor'un eski golcüsü Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'den kafa karıştıran Türkiye paylaşımı geldi.

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Emenike, İstanbul'a döndüğünü belirten bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı golcünün Türkiye'ye transfer görüşmesi için gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İşte Emenike'nin olay yaratan o paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
emmanuel emenike Futbol istanbul

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