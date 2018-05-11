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Emenike 'uykum var' diyerek antrenmanı terk etti!

İSPANYA HABERLERİ  | 11.05.2018 08:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, kiralık olarak forma giydiği Las Palmas'ta "Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum" diyerek tesisleri terk etti.

Emenike 'uykum var' diyerek antrenmanı terk etti!

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan devre arasında ise İspanya Ligi'nde Las Palmas'a kiralanan Emmanuel Emenike, İspanya'da kriz çıkarmaya devam ediyor.

Las Palmas'ta uzun süredir sakatlık problemleri yaşayan Emmanuel Emenike, antrenman esnasında ilginç bir olaya imza attı.

ANTRENMANI TERK ETTİ
Emmanuel Emenike geçtiğimiz günlerde "Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum" diyerek antrenmanı yarıda bıraktı. Nijeryalı futbolcunun, teknik direktörün yanıtını beklemeden tesisleri terk ettiği belirtildi.

Las Palmas'ın bu davranışı sebebiyle Emmanuel Emenike'yi ağır bir ceza vereceği belirtildi. Sezon sonunda Emenike, Olympiakos'a geri dönecek. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
emmanuel emenike Las Palmas Fenerbahçe Olympiakos

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