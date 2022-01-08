Emenike yine yaptığı yapacağını! Vitor Pereira göndermesine sosyal medyada beğeni yağıyor

2013-2015 ve 2016-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Emanuel Emenike, 2015 yılında Vitor Pereira tarafından takımdan gönderilmişti. O günleri unutmayan Nijeryalı eski futbolcu çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

BEĞENİ YAĞDI

Sezon başında bir Fenerbahçe taraftarının tribünden Vitor Pereira'ya taktiği değiştirmesi yönündeki serzenişinin yer aldığı görüntüleri gülme emojileriyle paylaştı. Sar-lacivertli taraftarların oldukça ilgisini çeken bu gönderiye kısa süre içinde binlerce beğeni yağdı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 25 GOL VE 22 ASİST

Fenerbahçe kariyerinde 93 maça çıkan Emenike, 25 gol ve 22 asist üretme başarısı gösterdi. Kariyerinde Spartak Moskova ve West Ham formaları giyen eski futbolcu, Kardemir Karabükspor formasıyla da 51 maçta görev aldı.



