YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet Belediyesi’ne 7 hizmet aracı daha

Emet Belediyesi’ne 7 hizmet aracı daha

25.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından hibe ve öz kaynaklar yolu ile alınan 7 hizmet aracı dualarla hizmete sunuldu.Emet Belediyesi tarafından 1 milyon 200 bin TL’si hibe, 1 milyon 800 bin TL’si belediye öz kaynaklarından olmak üzere toplamda 3 milyon TL’ye alınan 7 hizmet aracı düzenlenen törenle belediye araç filosuna katıldı.

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından hibe ve öz kaynaklar yolu ile alınan 7 hizmet aracı dualarla hizmete sunuldu.
Emet Belediyesi tarafından 1 milyon 200 bin TL’si hibe, 1 milyon 800 bin TL’si belediye öz kaynaklarından olmak üzere toplamda 3 milyon TL’ye alınan 7 hizmet aracı düzenlenen törenle belediye araç filosuna katıldı. Bir adet kepçe, bir adet vidanjör, bir adet yol süpürme aracı, bir adet çöp arabası, bir adet kamyon, bir adet arazöz ve bir adet hizmet aracı için bugün Emet belediyesi önünde tören düzenlendi.
Göreve geldikten sonra hizmet kalitelerini artırmanın araç filolarını yenileme ve geliştirmekten geçtiğine inandıklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Bizlere hizmet şansı veren değerli Gazi Emetli kardeşlerime şükranlarımı sunarken, halkımıza hizmet vermeyi nasip eden rabbime hamdüsenalar ediyorum. Araçlarımız 1 milyon 200 bin TL maliyetli, 2 si hibe yolu ile belediyemize kazandırılmıştır. 7 aracımızın 5‘i ise 1 milyon 800 bin TL olmak üzere belediyemiz öz kaynakları ile alınarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu araçların alımında katkılarından dolayı belediye meclis üyelerimize ve emeği geçen belediye personelimize teşekkür ediyorum. Bu araçlarımızı halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına belediyemiz araç filosuna kazandırılmıştır. Bu yağmur bereketli günlerde bizlerde yeni kazandırılan araçlarımızla birlikte 2021 yılını hizmet ve yatırım yılı ilan edeceğiz. Halkımıza hayırlı olsun “dedi.
7 aracı hizmete alan Emet Belediyesi’nde 2 pikap ve yeni bir cenaze yıkma aracı alımı içinde gerekli çalışmaların başlatıldığı ve kısa sürede bu araçlarında araç filosuna katılacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:17
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Kamil Saraçoğlu’nun projesi ilham kaynağı oldu

Kamil Saraçoğlu’nun projesi ilham kaynağı oldu

Anadolu Lisesinde üniversite sınavı simülasyonu yapıldı

Anadolu Lisesinde üniversite sınavı simülasyonu yapıldı

Köylüler engelli şahsın bakım evine gönderilmesine tepki gösterdi

Köylüler engelli şahsın bakım evine gönderilmesine tepki gösterdi

Hisarcık-Gediz yolunun yapılması için sosyal medyada kampanya başlattılar

Hisarcık-Gediz yolunun yapılması için sosyal medyada kampanya başlattılar

Kütahya’da firari 2 şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da firari 2 şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi

Alaaddin Keykubat Camii bu yıl içerisinde restore ettirilecek

Alaaddin Keykubat Camii bu yıl içerisinde restore ettirilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.