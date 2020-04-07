YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet Esnaf Odası’ndan tüm esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan

Emet Esnaf Odası’ndan tüm esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Esnaf Odası Başkanlığı tarafından Emet ilçesinde hizmet veren esnaflara maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal ile birlikte Emet ilçe merkezinde bulunan esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.Esnaflara, yaşanan hassas dönemde hem kendileri hemde toplum için uyulması gereken kurallar üzerine sohbetler edilirken, hep birlikte bu sıkıntılı dönemin aşılacağı mesajları verildi.Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, yaptığı açıklamda, ’’Esnafların salgın hastalıkla mücadele en çok mağdur olan kesim konumunda olduğuna biliyoruz.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Esnaf Odası Başkanlığı tarafından Emet ilçesinde hizmet veren esnaflara maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal ile birlikte Emet ilçe merkezinde bulunan esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.
Esnaflara, yaşanan hassas dönemde hem kendileri hemde toplum için uyulması gereken kurallar üzerine sohbetler edilirken, hep birlikte bu sıkıntılı dönemin aşılacağı mesajları verildi.
Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, yaptığı açıklamda, ’’Esnafların salgın hastalıkla mücadele en çok mağdur olan kesim konumunda olduğuna biliyoruz. Esnaf odası olarak, bizler esnaflarımızı salgın hastalığa karşı koruma adına, maske, eldiven ve dezenfekte ürünlerimizi dağıtıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi hükümetimizden de esnaflarımızı etkin bir ekonomik karantinaya almalarını bekliyoruz’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:28
Öğle
13:07
İkindi
16:44
Akşam
19:37
Yatsı
20:57

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.