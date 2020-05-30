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Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.05.2020 08:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.Emet ilçesi Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamda, ’’Köyümüz üzerinden Emet ilçemize giden tali köy yolları Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izinsiz ve kontrolsüz olarak giriş ve çıkışların engellenmesi için Tavşanlı ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca toprak dökülmek suretiyle kapatılmıştır.

Kütahya’nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.
Emet ilçesi Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamda, ’’Köyümüz üzerinden Emet ilçemize giden tali köy yolları Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izinsiz ve kontrolsüz olarak giriş ve çıkışların engellenmesi için Tavşanlı ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca toprak dökülmek suretiyle kapatılmıştır. Tavşanlı ilçesi/Emet-Kışlademirli Köyü yolu ve Tavşanlı ilçesi/ Emet-Dereli Köyü girişi, ikinci bir karar alınana kadar açılmayacaktır’’ dedi.

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Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
Tavsanli
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