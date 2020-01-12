Emetspor sezonu açtı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emetspor kulübü sezon açılış yemeği yoğun katılımla gerçekleşti.

Emetspor Kulübü futbol sezonu açılış yemeğine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap ve tüm STK ve parti temsilciler katıldı.

Açılış sonrası kulüp binasına ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap kulüp bünyesindeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yapılan bir çok çalışmayı taktir ile karşılayan Milletvekili Kasap, Emetspor’a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti ve gençler için yapılan çalışmalardan dolayı Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz’a teşekkür etti.

Kulüp sezon açılış yemeğine katılamayan Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler telgraf göndererek Emetspor’a başarı dileklerini iletti.



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