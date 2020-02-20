YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emetspor yönetiminde değişim

Emetspor yönetiminde değişim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, bünyesinde birçok branşta sporcu barındıran Emetspor Kulübü’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu değişikliği yapıldı.2 yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Özbeyaz resmi görevlerinin yoğunluğundan dolayı kulüp başkanlığını Mustafa Gülmez’e devretti.Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada "Yeni baskan ve yönetimimize başarılar diliyorum.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, bünyesinde birçok branşta sporcu barındıran Emetspor Kulübü’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu değişikliği yapıldı.
2 yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Özbeyaz resmi görevlerinin yoğunluğundan dolayı kulüp başkanlığını Mustafa Gülmez’e devretti.
Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada "Yeni baskan ve yönetimimize başarılar diliyorum. İki yıldır yürüttüğümüz kulüp başkanlığı döneminde bir çok çalışmaya imza attık. Yaptığımız tüm çalışmalarda ilçemiz gençliğini ön palanda tuttuk. Bu süreçte bize her türlü desteği veren sayın İlçe Kaymakamımız Hasan Çiçek’e, kamu kurumlarımıza, ilçe esnafımıza ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tek derdimiz gençlerimiz, başka bir gayemiz yok. Yeni yönetimimizin de ilçemizin geleceği olan gençlerimize yönelik çalışmalara devam edeceğine inancım tamdır" dedi.
Bugün devraldıkları bu bayrağı daha ilerilere taşımak için yeni yönetim ile birlikte tüm gayret ve çabayı göstereceklerini belirten, kulüp başkanlığına seçilen Mustafa Gülmez, ’’Görevi devraldığımız başkanımız Hüseyin Özbeyaz’ a 2 yıldır verdiği mücadeleden ve ekmeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte kulübümüze yeni bir tesis kazandırdığı, pek çok spor branşlarında kulübümüzü aktif hale getirdiği ve ilçemiz gençleri için gösterdiği üstün fedakârlık için ayrıca başkanımıza minnet borçluyuz. Kendisini ve yönetimini başarıları çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı

Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
13:19
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Çilek Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.