Emetspor’dan depremzedelere yardım

Kütahya’nın Emet ilçesinde birçok dalda faaliyet gösteren Emetspor Kulübü, Elazığ’da depremden etkilenenlere destek için 3 günlük lokal gelirini bağışlayacağını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Yapılan yardımın azı veya çoğu olmaz dedik. Kulübümüz lokalinde bilardo, masa tenisi oyunları geliri, çay ve meşrubat satışlarından elde ettiğimiz 3 günlük geliri deprem bölgesine bağış yapma kararı aldık. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu kararı aldık. Allah bütün memleketimizi bu tür felaketlerden korusun’’ denidi.

