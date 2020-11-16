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Emet’te 3 kulüp tek yürek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.11.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçesinde amatör liglerde mücadele veren Emetspor, Emet Gençlerbirliği ve Emetborspor’dan oluşan kulüpler, Emet Belediyesi öncülüğünde bir araya gelerek Emet Kulüpler Birliği Platformu’nu kurdu.Emet Termal Resort Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, Emetspor Başkanı Mustafa Gülmez, Emet Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kürtil, Emetborspor Temsilcisi İsmail Kasap, Murat Macit ve Halil Mallı katıldı.İlçede amatör kulüplerin gelişimi, dayanışması ve güç birliği yapılması gibi konuların değerlendirildiği toplantıda, Emet kulüpler birliği platformu kurulmasına karar verildi.

Emet’te 3 kulüp tek yürek

Kütahya’nın Emet İlçesinde amatör liglerde mücadele veren Emetspor, Emet Gençlerbirliği ve Emetborspor’dan oluşan kulüpler, Emet Belediyesi öncülüğünde bir araya gelerek Emet Kulüpler Birliği Platformu’nu kurdu.
Emet Termal Resort Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, Emetspor Başkanı Mustafa Gülmez, Emet Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kürtil, Emetborspor Temsilcisi İsmail Kasap, Murat Macit ve Halil Mallı katıldı.
İlçede amatör kulüplerin gelişimi, dayanışması ve güç birliği yapılması gibi konuların değerlendirildiği toplantıda, Emet kulüpler birliği platformu kurulmasına karar verildi. Platformun başkanlığına Mehmet Düz getirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan himayelerinde, ilçede amatör kulüplerin gelişimi ve güçlenmesine destek vermek için platform kurma çalışmaları yapıldığını belirten Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, Emet Belediyesi’nin her konuda kulüplere imkanlar dahilinde destek vereceğini ifade etti.

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