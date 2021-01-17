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Emet’te ekiplerin gece karla mücadelesi

17.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Emet ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ve karayolları ekiplerinin alarm durumuna geçirildiği belirtildi.Emet Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe merkezinde ana caddeler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları başlattı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ve karayolları ekiplerinin alarm durumuna geçirildiği belirtildi.
Emet Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe merkezinde ana caddeler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları başlattı. Karayolları ekipleri çevre yolu ve ilçe bağlantı yollarının kapanmaması için yoğun şekilde çalışma yürütüyor.
Öte yandan sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, zorunlu haller için Emet-Tavşanlı yolunu kullanan araçlara, zincirsiz gidiş müsadesi verilmediği bildirildi.

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