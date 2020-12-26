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Emet’te Huzurevi inşaatı başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.12.2020 08:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımına başlanılan Huzurevi inşaatında Kaymakam Hasan Çiçek ve Gazi Emet Huzurevi Yapma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Kınık incelemelerde bulundu.Gazi Emet Huzurevi Yapma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Kınık yaptığı açılamada, ’’4 bin metrekare arsa üzerinde 800 metrekare zemin alanına binanın oturacak.

Emet’te Huzurevi inşaatı başladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımına başlanılan Huzurevi inşaatında Kaymakam Hasan Çiçek ve Gazi Emet Huzurevi Yapma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Kınık incelemelerde bulundu.
Gazi Emet Huzurevi Yapma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Kınık yaptığı açılamada, ’’4 bin metrekare arsa üzerinde 800 metrekare zemin alanına binanın oturacak. 5 katlı bir bina ile 90 kişiye hizmet verecek. Ruhsat ve plan proje işleri tamamlanarak temel atıldı’’ dedi.
Yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Kaymakam Hasan Çiçek, ’’,Yapılacak olan Huzurevinin ilçemize kazandırılması noktasında her türlü desteği sağlayacağız’’ dedi.

Emet’te Huzurevi inşaatı başladı

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