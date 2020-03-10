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Emet’te İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arasında İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.Emet Gazikemal İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliğini, Emet ilçesinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri yaptı.Jüri üyelerinin oylaması sonucu birinci Ashaboğlu Ortaokulu’ndan Fatma Doğan, ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Sena Asan, üçüncü Yunus Emre Imam Hatip Ortaokulu’ndan Feyza Çulha isimli öğrenciler oldu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ’’Bütün öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arasında İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Emet Gazikemal İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliğini, Emet ilçesinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri yaptı.
Jüri üyelerinin oylaması sonucu birinci Ashaboğlu Ortaokulu’ndan Fatma Doğan, ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Sena Asan, üçüncü Yunus Emre Imam Hatip Ortaokulu’ndan Feyza Çulha isimli öğrenciler oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ’’Bütün öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederiz. Hepimizi duygulandıran güzel bir program gerçekleştirildi’’ dedi.

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