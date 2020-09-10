YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te trafik kazası: 1 yaralı

Emet’te trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.09.2020 20:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Emet belediye binası önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile Emet ilçesi çarşı merkeze gitmekte olan Celalettin Volkan Öztürk (16), Mehmet Elkan’ın kullandığı 45 YK 686 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada başından yaralanan bisiklet sürücüsü Celalettin Volkan Öztürk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından, Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Emet belediye binası önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile Emet ilçesi çarşı merkeze gitmekte olan Celalettin Volkan Öztürk (16), Mehmet Elkan’ın kullandığı 45 YK 686 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada başından yaralanan bisiklet sürücüsü Celalettin Volkan Öztürk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından, Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede gerekli müdaheleri yapılan Öztürk, Tavşanlı Doç.Dr Mustafa Kalemli Devlet hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:02
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Yörük Çadırında Kahvaltı
Yörük Çadırında Kahvaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.