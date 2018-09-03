Emil Forsberg, Türkiye maçında yok

Federasyonun resmi sitesinden açıklama yapan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, "Emil Forsberg bugün yapılan antrenman maçında sakatlandı. Persembe günü Avusturya ile özel maçta ve pazartesi günü de Milletler ligi açılış maçında oynayamayacak. Onun yerine kimi oynatacağımın kararını vermedim" dedi.

RB Leipzigli 26 yaşındaki ünlü oyuncu Forsberg, teknik direktör Janne Andersson ve İsveç Milli takımının doktorlarıyla görüştükten sonra kamptan ayrıldı. İsveç milli Takımı perşembe günü Avusturya ile özel bir maç oynayacak. Pazartesi günü de Milletler Ligi açılış maçında A Milli Takım ile karşılaşacak.

