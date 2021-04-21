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Emilia Clarke, Marvel’ın iddialı projesi Secret Invasion dizisinde

21.04.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones dizisiyle hafızalara kazınan Emilia Clarke, Marvel'ın Secret Invasion dizisinin kadrosunda yer almak için görüşmelere başladı.

Emilia Clarke, Marvel’ın iddialı projesi Secret Invasion dizisinde

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khalesi rolüyle hafızalara kazınan Emilia Clarke, Marvel’ın iddialı projesi Secret Invasion dizisinin kadrosunda yer almak için görüşmelere başladı. Secret Invasion dizisinin merkezinde Samuel L. Jackson'ın Marvel evrenindeki yapımlarda canlandırdığı Nick Fury yer alacak ve aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanacak.

SECRET INVASİON HAKKINDA

Dizinin kadrosunda Captain Marvel ve Spider-Man: Far from Home filmlerinde Skrull Talos karakterini canlandıran Ben Mendelsohn, Olivia Colman ve dizide kötü bir karakteri canlandırması beklenen Kingsley Ben-Adir de yer alıyor. Secret Invasion'ın senaryosunu Kyle Bradstreet (Mr. Robot) kaleme alıyor. Dizinin çekimleri sonbahar mevsiminde başlayacak.

Game of Thrones dizisindeki rolüyle 4 Emmy adaylığı kazanan Clarke'in kariyerinde Last Christmas, Me Before You, Terminator Genisys ve Solo: A Star Wars Story gibi yapımlar da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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