Emily Ratajkowski cüretkâr yeşil kıyafetini kontrol edemedi! Frikik verdi

Geçtiğimiz yıl 2018'de evlendiği oyuncu Sebastian Bear-McClar'dan boşanan 32 yaşındaki model Emily Ratajkowski özel hayatı ve iddialı seçimleriyle dikkat çekiyor. Sokak ortasında arkadaşının eski aşkıyla öpüşürken yakalanması çok konuşulan Emrata bu sefer de frikik verdi.

Dünyanın en seksi kadınları arasından yer alan güzel model, 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılırken cüretkâr yeşil bir kıyafet seçti.

32 yaşındaki model, kırmızı halının en sıra dışı görünümleri arasında yer aldıktan sonra cüretkâr kıyafetini kontrol etmekte zorlandı.

Dans etmek için ayağa kalktığında, Emily üstünü düzeltmek zorunda kaldı, çünkü üst kısmı yukarı kalkmış ve göğüs altı açılmıştı.

Hızlıca kıyafetini düzelten güzel model daha sonra eğlenmeye devam etti.



