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  4. Emily Ratajkowski cüretkâr yeşil kıyafetini kontrol edemedi! Frikik verdi

Emily Ratajkowski cüretkâr yeşil kıyafetini kontrol edemedi! Frikik verdi

14.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski geçtiğimiz yıl defalarca kez aldatıldığını öğrenerek eşinden boşanmıştı. Ünlü model son olarak katıldığı gecede şeffaf üstüyle zor anlar yaşadı ve frikik verdi.

Geçtiğimiz yıl 2018'de evlendiği oyuncu Sebastian Bear-McClar'dan boşanan 32 yaşındaki model Emily Ratajkowski özel hayatı ve iddialı seçimleriyle dikkat çekiyor. Sokak ortasında arkadaşının eski aşkıyla öpüşürken yakalanması çok konuşulan Emrata bu sefer de frikik verdi.

Dünyanın en seksi kadınları arasından yer alan güzel model, 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılırken cüretkâr yeşil bir kıyafet seçti.

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32 yaşındaki model, kırmızı halının en sıra dışı görünümleri arasında yer aldıktan sonra cüretkâr kıyafetini kontrol etmekte zorlandı.

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Dans etmek için ayağa kalktığında, Emily üstünü düzeltmek zorunda kaldı, çünkü üst kısmı yukarı kalkmış ve göğüs altı açılmıştı.

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Hızlıca kıyafetini düzelten güzel model daha sonra eğlenmeye devam etti.

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