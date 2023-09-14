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  4. Aşk tam gaz devam! Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkı ile poz verdi

Aşk tam gaz devam! Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkı ile poz verdi

14.09.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Tarkan'ın sevgilisi olan ve hafızalara böyle kazınan Bilge Öztürk yeni aşkıyla gündem olmuştu. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile pozlarıyla dikkat çekti.

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk ayrılıktan sonra gözlerden uzun yaşamaya başlamıştı. Bilge Öztürk uzun yıllar gözlerden uzak yaşadıktan sonra yeni aşkıyla gündeme gelmişti.

Bir süredir kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk sık sık pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Dudak dudağa ve aşk dolu anlarını paylaşmaktan çekinmeyen Öztürk, "Aşkları uzun sürmez" diyenlere de pozlarıyla adeta meydan okuyor.

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Tarkan'ın eski sevgilisi yeni aşk pozuyla da dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

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