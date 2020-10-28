Emily Ratajkowski hamile stiliyle dikkat çekti

Hamilelik açıklamasıyla gündemde olan ABD'li model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York'ta görüntülendi.

29 yaşındaki modelin göbeğini açık bıraktığı kıyafet tercihi dikkat çekti. Yıldız model kombinini uzun çizmelerle tamamladı.

Bebeğinin cinsiyetini açıklamak ve de öğrenmek istemediğini söyleyen Ratajkowski, “Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum” ifadelerini kullanıyor.

Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği eşi Sebastian Bear-McClard’la birlikte bebek için çok heyecanlı olduklarını dile getiriyor.

