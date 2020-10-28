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Emily Ratajkowski hamile stiliyle dikkat çekti

28.10.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Emily Ratajkowski hamile stiliyle dikkat çekti

Hamile olduğunu duyuran Emily Ratajkowski, bu açıklamanın ardından göbeğinin açık olduğu bir kıyafetle New York sokaklarında objektiflere yansıdı.

Hamilelik açıklamasıyla gündemde olan ABD'li model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York'ta görüntülendi.

29 yaşındaki modelin göbeğini açık bıraktığı kıyafet tercihi dikkat çekti. Yıldız model kombinini uzun çizmelerle tamamladı.

Bebeğinin cinsiyetini açıklamak ve de öğrenmek istemediğini söyleyen Ratajkowski, “Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum” ifadelerini kullanıyor.

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Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği eşi Sebastian Bear-McClard’la birlikte bebek için çok heyecanlı olduklarını dile getiriyor.

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