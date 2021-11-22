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Emily Ratajkowski'nin kitabı en çok satanlar listesinde!

22.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Emily Ratajkowski'nin geçen ay çıkan My Body (Benim Bedenim) adlı kitabı New York Times’ın en çok satanlar listesine girdi.

Emily Ratajkowski'nin kitabı en çok satanlar listesinde!

Ünlü model Emily Ratajkowski, yazarlık macerasında yaşadığı başarının gururunu yaşıyor. 30 yaşındaki model, oyuncu ve yazar, My Body (Benim Bedenim) adlı kitabının New York Times’ın en çok satan kitapları listesinde girmesini sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Ratajkowski, Instagram sayfasına, “My Body, New York Times çok satanlarından biri oldu. Bu, gerçek üstü bir hafta” notunu yazdı.

Ünlü yıldız ayrıca, “Kitabı okuyan, hikayemin yankısı hakkında ve onlar düşündürdükleriyle ilgili mesajlar gönderen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ratajkowski, kasım ayı başında kitabının çıkışını yıldızlarla dolu bir partiyle kutlamıştı.

"KENDİME GÜVENİM DÜŞÜK"

Ünlü model, hamilelik günlerinde yazdığı feminist makalelerden oluşan kitabında, güzellik algısına çocukluğundan bu yana takıntılı olduğunu itiraf etti.

Bir çocuk annesi Ratajkowski, “Aslında kendime güvenim düşük. Sosyal medyada fotoğrafları paylaştıktan sonra kendimi, ne kadar beğeni aldığımı kontrol ederken buluyorum” dedi.

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Emily Ratajkowski
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